Жители Алтайского края могут остаться без света из-за изморози

Вечером 2 декабря в Алтайском крае ожидается сильное отложение изморози. В связи с этим в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю предупредили население об угрозах, которые несет в себе это явление.

"При таких отложениях возможны нарушения условий жизнедеятельности населения: повреждения (обрывы) ЛЭП и линий связи, обрушения слабо закрепленных, широкоформатных, рекламных конструкций, ветхой кровли, нарушения в системе ЖКХ", – констатировали в ведомстве.

Стоит отметить, что сильная изморозь – это не единственное неблагоприятное метеорологическое явление, которое может навредить жителям Барнаула и Бийска в среду.

Из-за слабого ветра в воздухе двух крупнейших городов Алтайского края скапливаются загрязняющие вещества. Синоптики рассказали, когда развеется смог.