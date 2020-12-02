Владимир Жириновский предложил ввести в России звание "Императорский"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил увековечить 300-летие со дня объявления России империей, которое будет отмечаться в 2021 году. По словам депутата Госдумы, для этого необходимо ввести в стране звание "Императорский".

"Мы предлагаем по этому случаю ввести звание "Императорский" и присваивать его старейшим и важнейшим организациям в России. В первую очередь, Московскому университету, который будет именоваться Московским императорским университетом. И Большому театру, который станет Большим императорским театром", – написал главный либерал-демократ в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее Жириновский предложил запретить россиянам отдыхать за рубежом, а тех чиновников, которые разрешили в пандемию коронавируса частично открыть границы, – наказать.