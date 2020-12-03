Дизайнеров и художников Барнаула приглашают на конкурс креативных арт-объектов

Разработать проект креативного пространства и получить средства на его реализацию смогут участники краевого фестиваля "Урбан".

В поддержку современного искусства Краевой дворец молодежи организует фестиваль "Урбан". Участвовать в нем приглашают художников, дизайнеров, скульпторов и архитекторов Алтайского края в возрасте от 18 до 35 лет. Также можно подать заявку группой до пяти человек.

Направления фестиваля:

арт-объект (свободная тематика);

малые архитектурные формы (скамейки и столы, светильники, качели, игровые элементы детской площадки и другое);

стрит-арт (оформление поверхностей в стиле социокультурного пространства).

Один участник или группа могут подать не более одной заявки по каждому из направлений фестиваля. Заявки принимают до 14 декабря 2020. Итоги подведут 15 декабря 2020 года. Возведение арт-объектов финансирует организатор фестиваля.

Для участия необходимо пройти регистрацию в автоматизированной информационной системе "Молодежь России" и направить документацию, согласно пункту 4.2.1. Положения, по адресу электронной почты org@altaikdm.ru с пометкой "Фестиваль "Урбан" в теме письма.

Получить дополнительную информацию о фестивале можно по тел.: (3852) 55-94-87 (доб. 129), +7-923-658-0997. На вопросы ответит Егор Лукьянчиков, специалист по работе с молодежью Краевого дворца молодежи.