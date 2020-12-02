В российском сливочном масле нашли плесень и дрожжи

Роскачество провело проверку сливочного масла и обнаружило в одном из экземпляров дрожжи и плесень. Об этом сообщает ТАСС.

"В масле "Избёнка" эксперты обнаружили превышение по содержанию дрожжей и плесени, что является нарушением технического регламента "О безопасности молока и молочной продукции", – рассказали в ведомстве.

Эксперты пояснили, что это может быть связано не только с производством, но и с хранением масла.

Проверку прошел продукт семи производителей. Масло "Из Вологды", "Коровка из Кореновки", "Простоквашино", "Радость вкуса", "Рузское молоко", "Село Зелёное" по результатам проверки соответствовало не только обязательным требованиям, но и "опережающим стандартам качества".