Фото из отпуска Наташи Королевой и Тарзана возмутили пользователей Сети

Наташа Королева и ее супруг Сергей Тарзан Глушко отправились на остров Занзибар. Пара активно делится в соцсетях фотографиями с экзотического отдыха.

"Я улетела! Но обещала вернуться!" – подписала фото Королева.

Между тем подписчиков возмутил отдых звездной пары. Поклонники напомнили, что совсем недавно Тарзан жаловался на тяжелое финансовое положение артистов и отсутствие заработков из-за пандемии коронавируса.

"На пособия улетели?", "Все артисты плачут, нет денег из-за пандемии, голодают бедные, как жить будут дальше, не знают", – отметили поклонники.

Напомним, недавно Королева и Тарзан оказались в центре скандала. Глушко изменил супруге, а его любовница обнародовала интимное видео с участием артиста.