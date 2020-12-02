Фото из отпуска Наташи Королевой и Тарзана возмутили пользователей Сети

Наташа Королева и ее супруг Сергей Тарзан Глушко отправились на остров Занзибар. Пара активно делится в соцсетях фотографиями с экзотического отдыха.
"Я улетела! Но обещала вернуться!" – подписала фото Королева.
Между тем подписчиков возмутил отдых звездной пары. Поклонники напомнили, что совсем недавно Тарзан жаловался на тяжелое финансовое положение артистов и отсутствие заработков из-за пандемии коронавируса.
"На пособия улетели?", "Все артисты плачут, нет денег из-за пандемии, голодают бедные, как жить будут дальше, не знают", – отметили поклонники.
Напомним, недавно Королева и Тарзан оказались в центре скандала. Глушко изменил супруге, а его любовница обнародовала интимное видео с участием артиста.
Комментарии
В Тулу со своим самоваром,
На Занзибар со своим обезьяном.
На Занзибаре малярия. Недавно двое молодых вернувшихся умерло.
Чтобы лететь на Занзибар, надо прививку от желтой лихорадки поставить и кучу лекарств от малярии с собой взять.
Какие звезды? Клоуны.
2.12.2020 16:44
- гость -
кучу лекарств от малярии с собой взять
Толку от них немного. Малярия проявляется не сразу. И как там или по дороге узнаешь, что это именно малярия?