Владимир Путин не контактировал с ушедшими на самоизоляцию Матвиенко и Кудриным

Президент России Владимир Путин в последнее время не контактировал лично ни с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным, ни со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, Путин проводил оперативные совещания Совета безопасности с участием Матвиенко, но в режиме видеотрансляции.
Как уже сообщал amic.ru, ранее стало известно, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом чиновник написал на своих страницах в соцсетях.
Позже в Совете Федерации сообщили, что спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко ушла на самоизоляцию, так как раньше контактировала с человеком, зараженным ковидом.
Комментарии
а жаль.....
эх....
ничего, ничего Паркенсон не дремлет lol
Вот и вся всенародная любовь к диктатору в трёх комментариях
неинтересно, ждем последствия и все ждут... я нешмог-ухожу... и т.д.
Первые трое - а вы не в курсе про карму? Чего вы другим желаете, то к вам придёт.
16:14
Да ладно) Диктатор) Будь он таковым, ты бы про него это не написал здесь и сейчас.
Интересно, а кто мог заподозрить, что бункерный контактировал с кем попало?
А жаль.....
Будь он таковым, ты бы про него это не написал здесь и сейчас.
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Не понимают балбески, что у нас свобода слова еще свободнее чем в ЮЭСЭЙ. А иначе сейчас сидели бы в петушином углу и ждали свою очередь на парашу сходить.
И в Тобольске он ни с кем не контактировал.
без маски, за ручку без перчаток поздоровался.
скоро как Брежнев , целоваться начнёт
Эх валя, валя, возраст....тебе давно советуют не форсить в красных стрингах, а носить рейтузы с начесом...но как же без понтов ?..