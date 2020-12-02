Владимир Путин не контактировал с ушедшими на самоизоляцию Матвиенко и Кудриным

Президент России Владимир Путин в последнее время не контактировал лично ни с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным, ни со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, Путин проводил оперативные совещания Совета безопасности с участием Матвиенко, но в режиме видеотрансляции.

Как уже сообщал amic.ru, ранее стало известно, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом чиновник написал на своих страницах в соцсетях.

Позже в Совете Федерации сообщили, что спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко ушла на самоизоляцию, так как раньше контактировала с человеком, зараженным ковидом.