Эффективность в цифрах. Как алтайские предприятия повышают производительность труда

Предприятия Алтайского края продолжают пользоваться услугами Регионального центра инжиниринга в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". Эксперты центра помогают компаниям наращивать производство.

Мероприятия проходят в два этапа. Сначала сотрудники учатся бережливому производству и совместно с экспертами оптимизируют работу предприятия. Этот этап продолжается около шести месяцев. Далее компании уже самостоятельно тиражирует полученный опыт на другие участки производства. Таким образом, предприятия-участники через три года должны повысить производительность труда на 30%.

На барнаульском предприятии "Конти" первая фаза проекта завершилась в конце августа. Рабочая группа выявила и устранила 24 проблемы, что сократило время рабочего цикла на 50% – с 20 до 10 дней. Количество запасов в потоке снизилось на 27% – с 336 до 252 тысяч килограммов, выработка увеличилась на 21% – с 1777 до 2042 шт. Также на 17% повысилась эффективность загрузки оборудования. Сегодня предприятие работает в самостоятельном режиме.

"Нам удалось добиться роста производительности на 12%. В будущем предстоит оптимизировать еще два производства – выпуск плоских мешков и швейной продукции. Эти процессы отличаются от пилотного потока, но нам выдали большой набор инструментов, которые мы сможем применить, чтобы устранить проблемы, улучшить производительность и увеличить скорость изготовления продукции", – говорит менеджер проектов компании "Конти" Дмитрий Курсаков.

В сентябре перешел на самостоятельный режим и Рубцовский лесодобывающий комбинат. За первые полгода участия в нацпроекте предприятию удалось добиться впечатляющих результатов. С помощью инструментов бережливого производства комбинат сократил производственный процесс с 1030 до 573 часов, снизил уровень незавершенного производства почти вдвое – с 12 486 до 6 472 кубометров, а также увеличил выработку на человека в потоке с 0,88 до 1,25 кубометра в час. К целевым показателям на всех участках Рубцовский ЛДК выйдет к марту 2022 года.

"Сегодня у нас готов план по охвату участков предприятия, где в ближайшее время тоже будут введены принципы бережливого производства. Уже завершилась оптимизация на складе готовой продукции – участке, который, по нашим расчетам, увеличит производительность труда на 7%. Следующий шаг – штабелеформирующие машины лесопильного цеха. После оптимизации он обеспечит еще 3% роста", – отмечает руководитель проектного офиса Владимир Рожков.

Еще один участник нацпроекта – алтайская компания "Мороз", которая занимается выпуском замороженных полуфабрикатов. За полгода удалось повысить выработку одного сотрудника на 10%. Кроме того, время производства партии снизилось на 15%.

"По предварительным оценкам, за счет увеличения объемов производства прибыль предприятия выросла на 6% в месяц. Благодаря внедрению принципов бережливого производства объемы изготавливаемой продукции выросли. Сейчас лепщик изготавливает в сутки до 250 килограммов пельменей. До проекта эта цифра была около 219 килограммов. При этом время протекания процесса сократилось на 15% – с 876 до 744 часов. Излишние запасы ингредиентов также уменьшились на 15% – с 5576 до 4739 кг", – говорит начальник цехов Ольга Бережная.

В октябре компания перешла в следующую фазу изменений – тиражирование полученных навыков. На очереди – цех ручной формовки (раскатка теста на манты и буузы). Оптимизация на этом участке займет полгода. В мае 2021 года рабочая группа приступит к устранению проблем на участке долепки. Далее в планах – повышение производительности на участке тестоставления.

За полгода основам бережливого производства на предприятии обучили более 40 человек. В том числе подготовлен внутренний тренер, который обеспечит дальнейший образовательный процесс на производстве. К марту 2021 года будут обучены все сотрудники.

Узнать больше о национальном проекте "Производительность труда и поддержка занятости" и подать заявку на участие можно на портале производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 66-96-73, 35-48-20 или электронной почте: innov@alregn.ru.