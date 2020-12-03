Жители Алтайского края смогут наблюдать пик метеорного потока Геминиды

В ночь с 13 на 14 декабря земляне смогут наблюдать за падением более ста ярких метеоров в час. Это явление называется пиком метеорного потока Геминиды.

Отмечается, что отдельные метеоры можно будет наблюдать уже с 4 декабря.

А в самую длинную ночь года (с 21 на 22 декабря) произойдет сразу два астрономических события: пик звездопада из Малой Медведицы – потока Урсиды и соединение двух самых больших планет Солнечной системы – Юпитера и Сатурна, которое происходит один раз в несколько столетий.

В последний раз так близко к Земле это явление подходило, как считают астрономы, 794 года назад – 4 марта 1226 года.