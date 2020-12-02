Певица Юлия Ковальчук обнажилась и поздравила подписчиков с Международным днем секса

Российская певица Юлия Ковальчук на своей странице в Instagram выложила фото, на котором она предстала обнаженной в душе за стеклом.

"С Международным днем секса. Секс – это продолжение жизни. Секс – это неотъемлемая часть любви. Секс – это наше здоровье, наша свобода, удовольствие и близость..." – подписала снимок Ковальчук.

Подписчики разделились на два лагеря. Многие восхитились фигурой певицы. "Охохо, Юля!!!! Какая ж вы стройненькая!!! Умничка! Так держать!!!" – написала одна из фанаток.

Другие осудили Ковальчук. "Разве достойная женщина будет такое выставлять... мда, я считала, что ты невульгарщина!" – заявила подписчица.

В календаре праздников Международный день секса появился в 2007 году. С тех пор его отмечают 30 ноября. Праздник официально закреплен в документах комиссии ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).