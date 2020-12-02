Певица Юлия Ковальчук обнажилась и поздравила подписчиков с Международным днем секса

Российская певица Юлия Ковальчук на своей странице в Instagram выложила фото, на котором она предстала обнаженной в душе за стеклом.
"С Международным днем секса. Секс – это продолжение жизни. Секс – это неотъемлемая часть любви. Секс – это наше здоровье, наша свобода, удовольствие и близость..." – подписала снимок Ковальчук.
Подписчики разделились на два лагеря. Многие восхитились фигурой певицы. "Охохо, Юля!!!! Какая ж вы стройненькая!!! Умничка! Так держать!!!" – написала одна из фанаток.
Другие осудили Ковальчук. "Разве достойная женщина будет такое выставлять... мда, я считала, что ты невульгарщина!" – заявила подписчица.
В календаре праздников Международный день секса появился в 2007 году. С тех пор его отмечают 30 ноября. Праздник официально закреплен в документах комиссии ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).
Комментарии
Новость -огонь! Жаль что праздник прошёл как то не заметно, для АМИКа не доработка, могли бы 30.11. вместо новостной ленты, фоток из Pornrub надёргать
Тут недавно в сеть слили с телефона интимные фото Ковальчук и Чумакова, там гораздо все откровеннее было)))
на порнхабе не секс, а лютое порево за деньги
Запомните девченки - минет, это как цветы для мужика.
А вчера у медиков был праздник и никто не вспомнил...))
1 декабря – День невролога.