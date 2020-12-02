Дмитрий Песков назвал обеспечение россиян вакциной от коронавируса приоритетом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при распределении вакцины от коронавируса обеспечение российских граждан будет приоритетом. При этом и за рубеж вакцина будет поставляться, пишут "Известия".

"Абсолютный приоритет – это, естественно, россияне, внутреннее производство <…> будет обеспечивать потребности россиян", – сказал Песков.

Относительно поставок вакцины в другие страны Песков отметил, что они будут обеспечиваться главным образом за счет тех производственных цепочек, которые сейчас Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) выстраивает с зарубежными партнерами.

Ранее amic.ru писал о том, что с 1 декабря в Алтайском крае начали выдавать лекарства для больных коронавирусом. Получить их могут не только те, у кого положительный тест на ковид, но и те, у кого есть лишь несколько симптомов.