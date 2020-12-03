Врач рассказал о самых опасных способах употребления картофеля

Врач-эндокринолог Елена Губкина оценила способы приготовления картофеля и рассказала о самых опасных. Об этом сообщает "АиФ".

По словам специалиста, нужно снимать кожуру с клубней, поскольку в ней накапливаются вредные вещества из почвы и воздуха.

"Также при приготовлении не следует подвергать продукт высоким температурам", – рассказала врач.

Губкина также отметила, что после жарки во фритюре продукт насыщается жирами и токсинами. Лучше всего, по словам медика, варить очищенный картофель или готовить его на пару. Так овощ отдаст максимальное количество полезных веществ – калия, натрия, витамина В6.