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Врач рассказал о самых опасных способах употребления картофеля

, ИА "Амител"
Лучше всего его варить или готовить на пару
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Врач-эндокринолог Елена Губкина оценила способы приготовления картофеля и рассказала о самых опасных. Об этом сообщает "АиФ".

По словам специалиста, нужно снимать кожуру с клубней, поскольку в ней накапливаются вредные вещества из почвы и воздуха. 

"Также при приготовлении не следует подвергать продукт высоким температурам", – рассказала врач.

Губкина также отметила, что после жарки во фритюре продукт насыщается жирами и токсинами. Лучше всего, по словам медика, варить очищенный картофель или готовить его на пару. Так овощ отдаст максимальное количество полезных веществ – калия, натрия, витамина В6. 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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