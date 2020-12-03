Жительницу Барнаула наказали за листовку против "Единой России"

Жительницу Барнаула привлекли к административной ответственности за публикацию в социальной сети, направленную против единороссов. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
Правоохранители выяснили, что горожанка "разместила и хранила в свободном доступе листовку, признанную судебным решением экстремистской, так как в ней имеются высказывания, в которых негативно оценивается группа лиц по принадлежности к политической партии "Единая Россия".
Действия пользовательницы соцсети квалифицировали по статье 20.29 КоАП РФ ("Производство и распространение экстремистских материалов").
В соответствии с законодательством, ей назначили штраф и обязали удалить запрещенные материалы из свободного доступа.
Напомним, что статья предусматривает для гражданских лиц штраф до трех тысяч рублей либо до пятнадцати суток ареста с конфискацией запрещенных материалов и оборудования, использованного для их производства.
Комментарии
Совсем уже обнаглели. И это типа демократическое государство, ну-ну.
Партия - дело правое!
В СССР посадили бы за такие вольности.
Дай им бог здоровья всем!
И чтоб умерли в один день, чем раньше тем лучше конечно
негативно оценивается группа лиц по принадлежности к политической партии "Единая Россия"
А с чего это вдруг после того что они натворили люди обязаны их позитивно оценивать? Лично мне даже не понятно, почему депутатам из ер не плюют в лицо после того как они дружно поддержали повышение пенсионного возраста?
все согласно поправленной конституции
В Российской Федерации создаются условия для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия государства и общества, гарантируются защита достоинства граждан и уважение человека труда, ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ сбалансированность прав и обязанностей гражданина, социальное партнерство, экономическая, ПОЛИТИЧЕСКАЯ и социальная СОЛИДАРНОСТЬ.
Ворам не нравится, когда их называют ворами...
Видимо правду написала в листовках
Интересно получается. Депутаты это избранники народа, а следовательно они работники, а народ - работодатель! Работодатель раскритиковал работу наемного рабочего и еще получил по мордасам!
3.12.2020 09:21
- гость -
!Работодатель раскритиковал работу наемного рабочего и еще получил по мордасам!!
Класс!
Едорасы сами себя назначили, никто их не выбирал. А прокуроришка всего лишь холоп режима.
В Европе за такое штрафы по 10 000 евро и увольнение с работы. Поэтому европеец никогда не напишет ничего плохого про Европу.
Про порядки в Европе Вам по первому каналу г-н Соловьев рассказал?
3.12.2020 09:33
- гость -
А где Вы прочитали, что девушка написала что то плохое про Европу?
Она и про РФ ничего плохого не написала, листовки про конкретную партию о которой сложно сказать что-то положительное
По всей стране идет следствие против налоговой инспекции и их махинаций с НДС, только в Барнауле за картинки и высказывания судят - СЛАБАКИ И СТЫДОБИЩЩА!!! У нас с НДС махинации налоговики проворачивают в огромных масштабах - уровень подозреваемых начальники инспекций! А вообще все идет речкой полноводной в сибирское управление ФНС , наверх несут долю!
Меж тем обратимся в историю. В древнем Риме на этапе становления республики было установлено два класса - патриции и плебеи. Патриции это аристократия которая волей неволей ущемляла плебеев и в правах и в деньгах. Вы держитесь типа денег нет. На это плебеи просто собирались все вместе и уходили на свободные территории для создания нового города-государства. Чистейший экстремизм. И делали они так аж два раза, но до создания города-государства не дошло в оба раза. Патриции шли на уступки, а позже плебеем даже разрешили создавать семьи с патрициями. Разрыв между богатыми и бедными начал уменьшаться, внутренние раздраи тоже и государство просто рвануло вверх в развитии, оставив уникальнейший след в истории цивилизаций. Это было первое государство в истории которое было мощным не за счет личности царя, а благодаря грамотно выстроенным политическим институтам и римскому праву, народным собраниям и сенату. И это все в 3 веке до нашей эры! Получается что Россия отстает на 23 века в развитии.
То есть государству надо не допускать экстремизм идя на встречу народу, а на запугивая народ.