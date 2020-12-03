Жительницу Барнаула наказали за листовку против "Единой России"

Жительницу Барнаула привлекли к административной ответственности за публикацию в социальной сети, направленную против единороссов. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Правоохранители выяснили, что горожанка "разместила и хранила в свободном доступе листовку, признанную судебным решением экстремистской, так как в ней имеются высказывания, в которых негативно оценивается группа лиц по принадлежности к политической партии "Единая Россия".

Действия пользовательницы соцсети квалифицировали по статье 20.29 КоАП РФ ("Производство и распространение экстремистских материалов").

В соответствии с законодательством, ей назначили штраф и обязали удалить запрещенные материалы из свободного доступа.

Напомним, что статья предусматривает для гражданских лиц штраф до трех тысяч рублей либо до пятнадцати суток ареста с конфискацией запрещенных материалов и оборудования, использованного для их производства.