Врач раскрыла способы быстрого избавления от простуды

Британский врач и телеведущая Сара Джарвис перечислила три эффективных способа, как быстро избавиться от простуды. Об этом пишет РИА Новости.

Так, в первую очередь Джарвис рекомендует пользоваться спреем для горла. По ее словам, он может вдвое сократить продолжительность симптомов и на треть – протекание болезни.

Также медик советовала использовать эхинацею. Кроме того, следует принимать витамин С и вместе с ним есть цитрусовые, брокколи, брюссельскую капусту, перец и картофель.

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