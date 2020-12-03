Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил юристов с профессиональным праздником

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили работников юридической отрасли с профессиональным праздником.

"Дорогие друзья! Сердечно поздравляем вас с Днем юриста! Этот праздник объединяет работников многих специальностей: адвокатов, судей, прокуроров, полицейских, приставов, нотариусов, преподавателей профильных факультетов, юристов предприятий региона. Профессиональные знания, честность и упорство помогают вам ежедневно защищать интересы граждан, обеспечивать соблюдение законности, совершенствовать нормативные акты", – говорится в поздравлении на сайте региона.

По словам политиков, сегодня без юристов не обойтись ни в одной сфере деятельности. Они добавили, что главное правило представителей этой области – грамотно и мудро применять закон и строго ему следовать.

"Убеждены, что ваша гражданская позиция и добросовестный труд всегда будут на страже законности и справедливости. От всей души желаем вам крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и больших успехов!" – заключили они.

В России День юриста отмечают 3 декабря. Его установили в 2008 году указом президента. До этого в стране не было единого общего праздника для юристов.