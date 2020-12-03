Эксперт объяснил, как узнать о скорой "смерти" смартфона

Гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин рассказал, что свидетельствует о скором выходе смартфона из строя.

По его словам, об этом говорят поломки корпуса, разбитое стекло, слабая автономность и нагрев без причины. Также следует насторожиться при повреждении файлов и некорректной работе сенсорной панели, динамиков, микрофона и модулей связи, Wi-Fi и Bluetooth.

"Все эти проблемы, как правило, связаны с физической или программной деформацией устройства. В большинстве случаев на старте такие проблемы решаемы, однако применение неисправного аппарата повышает вероятность превратить его в "кирпич", – сообщил эксперт в интервью агентству "Прайм".

Ранее в Роскачестве рассказали, почему нельзя пользоваться найденным смартфоном.