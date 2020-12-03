Названы гонорары российских звезд в новогоднюю ночь

Российские звезды активно готовятся к новогодним праздникам и самой новогодней ночи. По словам продюсера Евгения Морозова, активная фаза в работе артистов в этом году начнется с 20 декабря.

По его словам, основные направления корпоративов в 2020-м — это Дубай, Сочи, Рублевка, Новая Рига, Москва-Сити и столичные банкетные залы. Все это проводится очень секретно. И если ресторанам из-за антиковидных мер предписано работать до 23.00, то для арендованных площадок таких ограничений нет. По этой причине в Москве и области все банкетные залы уже забронированы.

Морозов в интервью "КП" отметил, что гонорары отечественных звезд в предстоящую новогоднюю ночь по сравнению с предыдущей заметно подросли. Так, Григорий Лепс вместо 100 тысяч евро в 2019 году (что равнялось 7,2 миллионам рублей) теперь получит за выступление 9 миллионов. Филипп Киркоров, который в этом году является самым востребованным артистом, оценивает свои услуги в 12,5 миллионов рублей. Лолита Милявская за концерт, запланированный в Дубае, получит около 160 тысяч долларов.

Как уже сообщал amic.ru, в Алтайском крае с 15 декабря по 15 января запретили проводить массовые новогодние мероприятия, в том числе, коропоративы. Ограничения не коснулись работы общепита. Кафе и рестораны могут продолжать работу с 6.00 до 23.00. Но без праздников.