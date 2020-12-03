В Алтайском крае задержали подозреваемых в разбойном нападении на торгового представителя

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю / 22.мвд.рф

В полицию Каменского района обратился мужчина и рассказал, что в двух километрах от села Поперечного неизвестные совершили на него разбойное нападение. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным ведомства, мужчина трудится торговым представителем. Он объехал все точки и уже направлялся с выручкой к себе домой. На трассе его попросил остановиться коллега – как оказалось, специально.

"Мужчины в масках с предметом похожим на оружие накинулись на водителя, повалили его на снег, избили и, забрав в машине сотовый телефон и 324 тысячи рублей, скрылись с места преступления", – рассказали в полиции.

Правоохранители ввели план "Перехват" и через несколько часов задержали подозреваемых на въезде в Камень-на-Оби. Ими оказались двое безработных мужчин 1982 и 1988 годов рождения. У них изъявили похищенное. Еще одного подозреваемого ищут.

Задержанных заключили на два месяца под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Злоумышленникам грозит до восьми лет колонии.