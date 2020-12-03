В Алтайском крае задержали подозреваемых в разбойном нападении на торгового представителя

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю / 22.мвд.рф
В полицию Каменского района обратился мужчина и рассказал, что в двух километрах от села Поперечного неизвестные совершили на него разбойное нападение. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
По данным ведомства, мужчина трудится торговым представителем. Он объехал все точки и уже направлялся с выручкой к себе домой. На трассе его попросил остановиться коллега – как оказалось, специально.
"Мужчины в масках с предметом похожим на оружие накинулись на водителя, повалили его на снег, избили и, забрав в машине сотовый телефон и 324 тысячи рублей, скрылись с места преступления", – рассказали в полиции.
Правоохранители ввели план "Перехват" и через несколько часов задержали подозреваемых на въезде в Камень-на-Оби. Ими оказались двое безработных мужчин 1982 и 1988 годов рождения. У них изъявили похищенное. Еще одного подозреваемого ищут.
Задержанных заключили на два месяца под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Злоумышленникам грозит до восьми лет колонии.
Комментарии
Хорошо сработали стражи. Молодцы
Вот хоть кто-то ношение масок не игнорирует. У разбойников и то мозг есть