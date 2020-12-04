Радость к нам приходит. Напиши письмо Деду Морозу и жди исполнения мечты

Уходящий 2020 год из-за эпидемии коронавируса вышел очень тяжелым. Все мы устали от плохих новостей и хотим чудес. Настоящих, больших и безо всяких условий. А под Новый год, как известно, могут исполниться даже самые заветные мечты. Главное – верить в Деда Мороза.

В этом году в роли волшебников выступают редакция amic.ru и ТРЦ "Праздничный". Любой ребенок (и даже взрослый, если он хорошо себя вел) может написать к нам в редакцию письмо на имя Деда Мороза и рассказать о своей сокровенной мечте. А ТРЦ "Праздничный" поможет ей исполниться.

Куда писать

Мы ждем ваши письма на электронную почту konkurs@amitel.ru до 18 декабря 2020 года. Обязательно укажите, что это "Письмо Деду Морозу".

Также письмо можно оставить в ТРЦ "Праздничный" по адресу: улица Балтийская, 16. Поднимитесь на третий этаж и опустите письмо в красивый почтовый ящик Алтайской резиденции Деда Мороза. Найти его просто: он расположен около центра WOW MOM, напротив эскалатора.

Расскажите в письме, как вы провели уходящий год и объясните нам, почему именно ваше желание должно исполниться. Дедушка Мороз обещает прочитать абсолютно все письма и выбрать те, что понравятся ему больше всего. Их авторы и получат новогоднее чудо: исполнение желаний.