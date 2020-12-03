39-летняя сотрудница полиции скончалась в Барнауле

В Барнауле умерла 39-летняя сотрудница МВД Тамара Горяева. Информация об этом опубликована на сайте ГУ МВД по Алтайскому краю.

Причина смерти не уточняется, но, по данным "АиФ-Алтай", женщина скончалась "в результате тяжелого течения заболевания".

Горяева всю карьеру посвятила работе с юными правонарушителями. В органы она пришла в 2003 году. С 2007 по 2011 год служила инспектором по делам несовершеннолетних отделения по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел по Индустриальному району города Барнаула. В 2011 году назначена старшим воспитателем Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Руководство краевого ГУ МВД, Совет ветеранов органов внутренних дел, личный состав алтайской полиции выражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким Тамары Горяевой.