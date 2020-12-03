Власти Барнаула решили перенести снежный городок в Октябрьском районе на новое место

Снежный городок в Октябрьском районе Барнаула в этом году разместят на новом месте. Если раньше площадка располагалась у здания ДК "Трансмаш" на проспекте Ленина, то в этом году она появится у сквера имени Германа Титова.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в связи с этим с 7 декабря 2020 года по 15 января 2021-го перекроют движение транспорта по площади, расположенной перед зданием ул. Германа Титова, 9 (бывший ДК Химиков).

Ранее amic.ru сообщал, что с 6 декабря в Барнауле начнут готовить главную новогоднюю площадку города. Из-за этого движение автомобилей по площади Сахарова перекроют почти на полтора месяца.

Полную карту декабрьских ограничений дорожного движения можно посмотреть здесь.