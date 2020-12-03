Состояние богатейших россиян с начала года увеличилось на 486 млн долларов

Благодаря росту на мировых фондовых рынках состояние богатейших россиян с начала года выросло на 486 млн долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

В мировой рейтинг входят 22 российских бизнесмена, при этом шесть из них в этом году понесли убытки. Больше всего потерял совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, состояние которого уменьшилось на 5,67 млрд и составляет 16,6 миллиардов долларов.

По данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index, который рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями, один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин к концу года имеет состояние в 27,6 миллиардов долларов. А первую десятку россиян в списке замыкают Андрей Мельниченко, Виктор Вексельберг и Геннадий Тимченко.