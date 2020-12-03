Открытие ледовых переправ откладывается в Алтайском крае

Из-за относительно теплой погоды лед в реках Алтайского края еще недостаточно окреп. В связи с этим открытие ледовых переправ в регионе откладывается, сообщают "Вести Алтай".

Так, в Каменском районе официально открыть пешеходный переход через Обь могут в конце текущей недели. Однако автомобильная переправа начнет действовать, когда толщина льда превысит 20 сантиметров, что вдвое больше, чем сейчас.

В других районах лед также небезопасен и сотрудники МЧС вынуждены перекрывать места возможного выезда техники.

Обычно к началу декабря в Алтайском крае открывают восемь зимних переправ: в Бийском, Быстроистокском, Каменском, Шелаболихинском и Усть-Пристанском районах.