Криштиану Роналду забил 750-й гол за карьеру

Нападающий футбольного клуба "Ювентус" и сборной Португалии Криштиану Роналду забил 750-й гол за свою карьеру, сообщает РБК.

На 57-й минуте в матче с киевским "Динамо" в Лиге чемпионов форвард отправил юбилейный мяч в ворота соперника. "Ювентус" выиграл у киевлян со счетом 3:0.

Это 750-й гол в карьере 35-летнего футболиста. 450 из них он забил в составе мадридского "Реала", 118 – выступая за "Манчестер Юнайтед", 102 – за сборную Португалии, 75 – за "Ювентус" и пять – за лиссабонский "Спортинг".

Напомним, что в октябре Криштиану Роналду переболел коронавирусом. Тогда он на 19 дней изолировался от окружающих и пропустил четыре матча.