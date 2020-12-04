До -16 и небольшой снег. Прогноз погоды в Алтайском крае на 4 декабря

В Алтайском крае в пятницу, 4 декабря, установится морозная погода, ожидается слабый ветер , информируют в региональном Гидрометцентре.

По данным синоптиков, температура воздуха в этот день составит от -11 до -16 градусов. Местами ожидается небольшой снег, а также изморозь и туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 2-7 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров покажут от -11 до -13 градусов. Преимущественно без осадков. Временами изморозь, на дорогах также будет скользко. Скорость ветра – до 7 метров в секунду.