Ольга Бузова сломала ребра при подготовке к шоу "Ледниковый период"

Ольга Бузова упала в обморок во время подготовки к шоу "Ледниковый период". Артистку направили в медицинский центр и обнаружили, что она сломала ребра.
Врачи, которые обследовали Бузову, отметили, что она не могла дышать, когда приехала в клинику. Рентген показал перелом двух ребер.
"При таких нагрузках ребра могут поехать и начать давить на легкие. В худшем случае сломанные ребра могут проткнуть легкие. Если Ольга еще раз выйдет на лед, она будет рисковать уже не своим здоровьем, а жизнью", – заключили врачи.
Артистке полностью запретили физические нагрузки и танцы на льду, сообщает "Комсомольская правда".
Ранее amic.ru писал о том, что Бузова рассказала о предстоящей операции на ноге. Эту травму она также получила при подготовке к ледовому шоу.
Комментарии
Жалко не шею...
бедная кызымочка
Хрясь!-нога,хрясь-рёбра!!Вот что лёд с певичками делает.
Уже видать концы – жена Лю Шаоци
Сломала две свои собачие ноги.
Тот случай, когда поговорка прямо в точку: как корова на льду.
Вот вы уроды