Ольга Бузова сломала ребра при подготовке к шоу "Ледниковый период"

Ольга Бузова упала в обморок во время подготовки к шоу "Ледниковый период". Артистку направили в медицинский центр и обнаружили, что она сломала ребра.

Врачи, которые обследовали Бузову, отметили, что она не могла дышать, когда приехала в клинику. Рентген показал перелом двух ребер.

"При таких нагрузках ребра могут поехать и начать давить на легкие. В худшем случае сломанные ребра могут проткнуть легкие. Если Ольга еще раз выйдет на лед, она будет рисковать уже не своим здоровьем, а жизнью", – заключили врачи.

Артистке полностью запретили физические нагрузки и танцы на льду, сообщает "Комсомольская правда".

Ранее amic.ru писал о том, что Бузова рассказала о предстоящей операции на ноге. Эту травму она также получила при подготовке к ледовому шоу.