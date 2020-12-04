Адольф Гитлер победил на выборах в Африке

Политик по имени Адольф Гитлер Уунона победил на региональных выборах в Намибии. Он набрал 85% голосов в своем округе и прошел в местный совет от правящей партии "Народная организация Юго-Западной Африки", пишет Lenta.ru.

Комментируя свою победу, Адольф Гитлер признался, что не стремится к мировому господству и не имеет ничего общего с нацисткой идеологией. По его словам, в честь фюрера его назвал отец, который, вероятно, не понимал, что олицетворял этот человек.

"В детстве я считал это совершенно нормальным именем. Только будучи подростком, я понял, что этот человек хотел покорить весь мир", – отметил Уунона, подчеркнув, что сейчас менять имя уже слишком поздно, а родственники его зовут просто Адольф Уунона.

Намибия была колонией Германской империи с 1884 года, но после окончания Первой мировой войны немцы лишились этих владений. Многие улицы там до сих пор носят германские названия, а людей называют немецкими именами.