Барнаульская пенсионерка шесть лет прожила в аварийном доме

83-летняя жительница Барнаула шесть лет прожила с внуком в доме, который признали аварийным и подлежащим сносу, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Соответствующий вердикт зданию вынесли специалисты в 2014 году, а крайний срок переселения закончился 17 ноября 2016 года.

В связи с тем, что никаких мер по предоставлению женщине альтернативного благоустроенного жилого помещения принято не было, в дело вмешалась прокуратура краевой столицы.

Ведомство обратилось в Центральный районный суд Барнаула с иском против городского комитета ЖКХ. Суд признал законность требований о немедленном переселении. Апелляционная инстанция подтвердила правильность вердикта.

После этого пожилой горожанке передали благоустроенное жилье.