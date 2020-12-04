Температурные рекорды зафиксировали в Алтайском крае

В ноябре сразу на нескольких метеостанциях Алтайского края зафиксировали рекорды за всю историю метеонаблюдений, рассказала "Алтайской правде" начальник отдела гидрометобеспечения регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

По ее словам, невероятно теплым выдалось 8 ноября. Так, в Усть-Калманке рекорд метеонаблюдений за этот день побили на 4 градуса (+18,7°С), а в Усть-Чарышской пристани – на 6,4 градуса (+18,4°С).

В целом, ноябрь стал теплее на 2-3 градуса в сравнении со среднестатистическими значениями предыдущих годов. Особенно теплой выдалась первая декада, когда превышение нормы составило 5-7 градусов.

Ранее amic.ru писал, что на Алтайский край надвигаются морозы до -40°С. Соответствующий прогноз озвучила Людмила Сырых.