"Динамо-Алтай" вновь выиграло в Набережных Челнах

Хоккеисты команды "Динамо-Алтай" вновь выиграли в Набережных Челнах. Вторая игра четырехматчевой серии в рамках первенства ВХЛ против местных "Челнов" состоялась накануне, 3 декабря, и завершилась волевой победой барнаульцев со счетом 3:1.

По ходу встречи алтайским хоккеистам пришлось отыгрываться. После первого периода команда Александра Усачева уступала – 0:1. Во второй двадцатиминутке Кирилл Брагин восстановил равновесие. В третьем периоде барнаульцы сумели еще дважды поразить ворота хозяев льда. Причем последнюю шайбу динамовцы отправили уже в пустые ворота. Авторами голов стали Денис Лудцев и Антон Тихомиров.

Напомним, 2 декабря барнаульцы праздновали победу в серии буллитов – 4:3. "Челны" и "Динамо-Алтай" еще дважды сыграют в Набережных Челнах – 5 и 6 декабря.