Барнаульский экс-депутат предложил сделать бесплатным питание для школьников 5-8 классов

Бывший депутат Барнаульской городской Думы Дмитрий Астаховский предложил организовать в школах Алтайского края бесплатное питание для учеников 5-8 классов. Сейчас такая мера поддержки действует для младшеклассников. По словам Астаховского, дети 1-4 классов ничем не отличаются от детей 5-8 классов.
"Предлагаю до Нового Года изыскать во вновь принятом бюджете Алтайского Края и произвести перераспределение средств для выделение финансов для питания детей 5 — 8 классов . Можно рассмотреть такой вариант — В Алтайский Край должны поступить средства на поддержку МСП . Предлагаю рассмотреть возможность перенаправления данных средств на цели питания детей в школах , если это возможно . Если нет , то всё-таки изыскать из бюджета !!! Можно что то не доделать или не достроить . Но дети должны питаться полноценно , это их здоровье и наше будущее !!!" – написал Астаховский на своей странице в Facebook. (Орфография и пунктуация автора сохранены, – прим. ред.)
Как уже сообщал amic.ru, правительство России направило в Алтайский край еще более 300 млн рублей на реализацию программы индивидуального социально-экономического развития региона. Эти средства предназначены на субсидирование части затрат, связанных с приобретением оборудования субъектами малого и среднего предпринимательства. Судя по всему, Астаховский предлагает направить на питание школьников именно эти деньги.
Напомним, с 1 сентября 2020 года все школьники начальных классов в Алтайском крае обеспечены бесплатными горячими обедами. Всего в регионе насчитывается порядка 119 тысяч учащихся 1-4 классов.
Комментарии
Гениально же!🤣
А как же поддержка Быстроденег? Это же так важно! Намного важнее школьников.
В СССР сдавали по 5 рублей в месяц и не парились. Неужели сейчас родители такие нищие? Стоп... а зачем тогда Пу нищим денег в пандемию раздавал??? Не на цели ли поддержки детей (питание и так далее?) Я вот лично не хочу чтоб мои налоги шли на питание чьего то спиногрыза, чей папаша вместо того чтоб работать - пойдет тупо напьется и нихрена не делает!
В Алтайский Край должны поступить средства на поддержку МСП . Предлагаю рассмотреть возможность перенаправления данных средств на цели питания детей в школах ...
Тогда это будет не целевой использование.
4.12.2020 11:14
- гость -
Популизм на пустом месте и ничего более. Вот такие "грамотные" депутаты)
Евгений Астаховский считает, что на эти цели можно направить деньги, которые Алтайские край получит на поддержку малого бизнеса
А деньги которые край получит на детей
Отправить на поддержку малого бизнеса
Мне кажется он немножечко еврей
Повылазили популисты, дальше больше будет
Поддержка бизнеса? Что за бизнес если его поддерживать надо?
Предлагаю недоплатить зарплаты всем депутатам и чиновникам. И на эти деньги обеспечить бесплатное питание школьников
Бывший депутат Барнаульской городской Думы Дмитрий Астаховский предложил организовать в школах Алтайского края бесплатное питание для учеников 5-8 классов.
А, что 9-11 класса ученики есть не хотят уже?
4.12.2020 11:00
Сибиряк из Рубцовска
Спасибо напомнил! А я всё вспоминал трёху или пятёрку мне родители давали на недельную еду в столовой. Т.е. более 20 рублей еда в школе выходила, при зарплате у моей мамы 90 рублей.
Задолбали уже эти халявщики. Меньше бы денег за кредиты относили и кормили бы своих детей за свой счёт, а не приучали бы к халяве.