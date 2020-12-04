Барнаульский экс-депутат предложил сделать бесплатным питание для школьников 5-8 классов

Бывший депутат Барнаульской городской Думы Дмитрий Астаховский предложил организовать в школах Алтайского края бесплатное питание для учеников 5-8 классов. Сейчас такая мера поддержки действует для младшеклассников. По словам Астаховского, дети 1-4 классов ничем не отличаются от детей 5-8 классов.

"Предлагаю до Нового Года изыскать во вновь принятом бюджете Алтайского Края и произвести перераспределение средств для выделение финансов для питания детей 5 — 8 классов . Можно рассмотреть такой вариант — В Алтайский Край должны поступить средства на поддержку МСП . Предлагаю рассмотреть возможность перенаправления данных средств на цели питания детей в школах , если это возможно . Если нет , то всё-таки изыскать из бюджета !!! Можно что то не доделать или не достроить . Но дети должны питаться полноценно , это их здоровье и наше будущее !!!" – написал Астаховский на своей странице в Facebook. (Орфография и пунктуация автора сохранены, – прим. ред.)

Как уже сообщал amic.ru, правительство России направило в Алтайский край еще более 300 млн рублей на реализацию программы индивидуального социально-экономического развития региона. Эти средства предназначены на субсидирование части затрат, связанных с приобретением оборудования субъектами малого и среднего предпринимательства. Судя по всему, Астаховский предлагает направить на питание школьников именно эти деньги.

Напомним, с 1 сентября 2020 года все школьники начальных классов в Алтайском крае обеспечены бесплатными горячими обедами. Всего в регионе насчитывается порядка 119 тысяч учащихся 1-4 классов.