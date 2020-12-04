Барнаульцам напомнили, какая температура должна быть в домах

В Сибирской генерирующей компании проинформировали барнаульцев о том, какая температура должна быть в домах в разгар отопительного сезона. Для различных комнат действуют свои нормативы.

Так, наименьшая температура допускается в гардеробе, кладовой и коридоре – от +16°С до +18°С. Чуть теплее в гостиной и столовой (от +19°С до +21°С), а также в жилых помещениях (+20°С до +22°С).

Наиболее теплыми, в соответствии с нормами, должны быть угловые комнаты (от +23 °С до +26°С), санузел и ванная (от +24°С до +26°С).

В ресурсоснабжающей организации уточнили, что в ночное время (от 00:00 до 5:00) допустимо снижение температуры максимум на 3°С.