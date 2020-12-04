Алтайские биатлонисты вернулись с медалями с престижного турнира из Новосибирска

Всероссийские соревнования по биатлону "Приз олимпийского чемпиона Виктора Маматова" завершились на Новосибирском биатлонном комплексе. Участие в гонках принимали юноши и девушки двух возрастных категорий: 15-16 лет и 17-18 лет. Турнир проводят с 1973 года. Двукратный олимпийский чемпион Виктор Федорович Маматов завершил тогда спортивную карьеру и поддержал инициативу ДСО "Локомотив" – организовать и провести для молодых биатлонистов такие соревнования.

В этом году соревнования являются и первым этапом Кубка СДЮБР-Skimir. Несмотря на пандемию, в Новосибирск приехали 190 биатлонистов из 13 регионов страны. Медали разыграли в двух дисциплинах: спринте и гонке преследования.

Хорошие результаты по итогам турнира показали воспитанники ГСОО "Барнаульская федерация биатлона". Так, Павел Волков, в возрастной группе биатлонистов (2004-2005 г.р.), допустил всего один промах на двух огневых рубежах в спринтерской гонке и выиграл бронзовую медаль.

Дебютантка соревнований – София Кварыжникова – заняла шестое место в спринтерской гонке, при этом на двух огневых рубежах отстреляла без штрафа.

Отметим, что в гонке на 6 км у девушек 17-18 лет весь подиум оказался алтайским. Анастасия Гришина из Алтайского района, Алиса Жамина из Бийска и Екатерина Копорулина из Алтайского училища олимпийского резерва заняли три первые строчки в итоговом протоколе. При этом Настя и Алиса отстрелялись "на ноль", а Катя ошиблась трижды. На дистанции 4,5 км у стреляющих лыжниц 15-16 лет не было равных Валерии Дмитриевой из Алтайского района.

Как отмечают в Барнаульской федерации биатлона, успешное выступление спортсменов – результат совместной работы, достигнутый при поддержке ветеранов биатлона и председателя АКСОО "Союз ветеранов биатлона Алтая" Сергея Локтева, оказавшего большую помощь молодым спортсменам. Кроме того, развивать биатлон на Алтае помогает Барнаульский пивоваренный завод.

"Это первые соревнования в этом сезоне, и в дальнейшем есть перспективы на более успешные результаты в будущем", – отметили в федерации.

О том, как развивается биатлон в крае – читайте в большом интервью с Андреем Угаровым.