Свыше трети российских компаний ожидают убытков по итогам 2020 года

Большинство российских компаний считают 2020 год неудачным, но есть и те, которые показали рост во время пандемии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование портала "Работа.ру".

Коронавирусный год оценили лучше предыдущих 21% российских компаний. Еще 12% опрошенных заявили, что этот год был таким же, как и остальные. А 4% предприятий считают 2020 лучшим за все время.

При этом 67% российских компаний считают прошедший год неудачным, а 28% назвали его самым плохим в своей истории. Самыми тяжелыми ударами для предпринимателей стали потеря клиентов и заказчиков, приостановка деятельности, сокращение штата и падение зарплат.

Ранее amic.ru писал о том, что главу города Барнаула Вячеслава Франка вновь просят поднять тариф на проезд в общественном транспорте на три рубля, а также компенсировать часть убытков перевозчиков из-за пандемии коронавируса.