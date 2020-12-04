Более 350 миллионов рублей направили на строительство школы в алтайском селе

Строительство новой школы в селе Повалиха Алтайского края начнут в конце 2020 года. На проведение работ выделили более 350 миллионов рублей.

В региональном Минобрнауки отметили, что учреждение создадут по современному проекту с тремя блоками, которые соединят переходы. На первом этапе строители возведут здание школы, газовую котельную, проложат инженерные сети и сооружения, благоустроят территорию. Эти работы планируют завершить в 2022 году.

На втором этапе демонтируют здание старой школы, построенное в 1962 году, а также возведут гараж и овощехранилище.

В 2020 году на строительство и ремонт учреждений образования выделили 2,7 млрд рублей, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Ранее amic.ru писал о том, что в Тюменцевском районе начали строительство школы на 140 мест. На проведение работ выделили 238,5 миллиона рублей, а ввести здание в эксплуатацию планируют в 2022 году.