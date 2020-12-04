Алтайские пограничники обнаружили тайник с крупной партией поддельных сигарет

Алтайские пограничники задержали двух водителей грузовиков, которые тайно пытались провезти девять тысяч пачек сигарет известных мировых брендов без акцизных марок. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального пограничного управления ФСБ.
"В автомобильном пункте пропуска "Михайловка" при осмотре автомобиля, следующего из Казахстана в Россию под управлением гражданина Азербайджана, сотрудники пограничного контроля выявили тайник, в котором находилось около 5 тыс. пачек сигарет известных мировых брендов, не имеющих акцизных маркировок. Через несколько часов в этом же пункте пропуска в кузове грузового автомобиля выявлен еще один тайник в виде пластиковых контейнеров, имеющих двойное дно, в которых водитель пытался незаконно ввезти около 4 тыс. пачек сигарет", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, поддельные сигареты купили на территории Казахстана и рассчитывали продать их в Алтайском крае и других регионах Сибири. Товар изъяли, а материалы направили для возбуждения уголовного дела.
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Комментарии
Так ПОДДЕЛЬНЫХ??? Или всё-таки просто без акцизных марок??? Это не одно и о же, заголовок вводит в заблуждение.
Ваня, так доходчиво? -
Низкая цена
Это первейший признак. По словам Игоря Черкасского, в пачку заложено 65 рублей налога. Большую часть этой суммы занимают акциз (45–75%) и НДС (20%). То есть дешевле 65 рублей пачка стоить не может, иначе продавец работает себе в убыток. Если вы видите в продаже сигареты за 30 рублей, то это откровенная подделка или контрабанда из соседнего государства, где акцизы гораздо ниже.
Акцизная марка
Акцизная марка — документ, подтверждающий легальность сигарет. Сигареты могут быть некачественными или контрабандными, если акцизной марки нет или она есть, но другой страны.
14:18
Акцизная марка — документ, подтверждающий легальность сигарет.
А теперь прочитай, что такое акциз.
4.12.2020 14:20
- гость -
Зачем ему читать? Он художник. Видит мир по-своему.
14:18, акцизная марка в нашей стране указывает только на то, что государство беспардонно залазит к нам в карман, потому что может. Никакое касество она не гарантирует.
Цены на сигареты в России в два раза больше, чем в Казахстане. Отсюда и контрабанда, чему удивляться? С водкой такая же история.
В Киргизии хорошая водка стоит 120-150 рублей, сигареты Винстон синий 85-90 рублей.