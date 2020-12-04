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Алтайские пограничники обнаружили тайник с крупной партией поддельных сигарет

, ИА "Амител"
Нелегальный груз пытались ввезти из Казахстана
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Алтайские пограничники задержали двух водителей грузовиков, которые тайно пытались провезти девять тысяч пачек сигарет известных мировых брендов без акцизных марок. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального пограничного управления ФСБ.

"В автомобильном пункте пропуска "Михайловка" при осмотре автомобиля, следующего из Казахстана в Россию под управлением гражданина Азербайджана, сотрудники пограничного контроля выявили тайник, в котором находилось около 5 тыс. пачек сигарет известных мировых брендов, не имеющих акцизных маркировок. Через несколько часов в этом же пункте пропуска в кузове грузового автомобиля выявлен еще один тайник в виде пластиковых контейнеров, имеющих двойное дно, в которых водитель пытался незаконно ввезти около 4 тыс. пачек сигарет", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, поддельные сигареты купили на территории Казахстана и рассчитывали продать их в Алтайском крае и других регионах Сибири. Товар изъяли, а материалы направили для возбуждения уголовного дела. 

Ранее amic.ru писал о том, что мошенники придумали новый способ обмана банкоматов. Преступники наклеивают на поддельную купюру специальную ленту, и банкомат начинает воспринимать ее как настоящую.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

4.12.2020 14:07
Иван

Так ПОДДЕЛЬНЫХ??? Или всё-таки просто без акцизных марок??? Это не одно и о же, заголовок вводит в заблуждение.

4.12.2020 14:18
гость

Ваня, так доходчиво? -
Низкая цена
Это первейший признак. По словам Игоря Черкасского, в пачку заложено 65 рублей налога. Большую часть этой суммы занимают акциз (45–75%) и НДС (20%). То есть дешевле 65 рублей пачка стоить не может, иначе продавец работает себе в убыток. Если вы видите в продаже сигареты за 30 рублей, то это откровенная подделка или контрабанда из соседнего государства, где акцизы гораздо ниже.

Акцизная марка
Акцизная марка — документ, подтверждающий легальность сигарет. Сигареты могут быть некачественными или контрабандными, если акцизной марки нет или она есть, но другой страны.

4.12.2020 14:20
- гость -

14:18
Акцизная марка — документ, подтверждающий легальность сигарет.

А теперь прочитай, что такое акциз.

4.12.2020 14:32
- гость -

4.12.2020 14:20
- гость -

Зачем ему читать? Он художник. Видит мир по-своему.

4.12.2020 14:33
Павсекакий

14:18, акцизная марка в нашей стране указывает только на то, что государство беспардонно залазит к нам в карман, потому что может. Никакое касество она не гарантирует.

4.12.2020 14:41
Фома Неверующий

Цены на сигареты в России в два раза больше, чем в Казахстане. Отсюда и контрабанда, чему удивляться? С водкой такая же история.
В Киргизии хорошая водка стоит 120-150 рублей, сигареты Винстон синий 85-90 рублей.

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