Алтайские пограничники обнаружили тайник с крупной партией поддельных сигарет

Алтайские пограничники задержали двух водителей грузовиков, которые тайно пытались провезти девять тысяч пачек сигарет известных мировых брендов без акцизных марок. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального пограничного управления ФСБ.

"В автомобильном пункте пропуска "Михайловка" при осмотре автомобиля, следующего из Казахстана в Россию под управлением гражданина Азербайджана, сотрудники пограничного контроля выявили тайник, в котором находилось около 5 тыс. пачек сигарет известных мировых брендов, не имеющих акцизных маркировок. Через несколько часов в этом же пункте пропуска в кузове грузового автомобиля выявлен еще один тайник в виде пластиковых контейнеров, имеющих двойное дно, в которых водитель пытался незаконно ввезти около 4 тыс. пачек сигарет", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, поддельные сигареты купили на территории Казахстана и рассчитывали продать их в Алтайском крае и других регионах Сибири. Товар изъяли, а материалы направили для возбуждения уголовного дела.

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