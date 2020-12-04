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Сценарист рассказал о сюжете спектакля Константина Хабенского для Барнаула

, ИА "Амител"
"Интуицию" планируют показать в Алтайском краевом театре драмы
Фото: instagram.com/alexander_tsypkin

Фото: instagram.com/alexander_tsypkin

Спектакль "Интуиция" Константина Хабенского покажут в Алтайском краевом театре драмы имени Шукшина в мае 2021 года, рассказал на своей странице в Instagram работающий над сюжетом сценарист Александр Цыпкин.

"Три года назад мы летели в самолете и задумали проект, в рамках которого зритель услышит, прочитает или увидит монологи людей, которые только что умерли, попали на тот свет и делятся своими последними воспоминаниями об этом дне, расстраиваясь, что не успели совершить какую-то мелочь: помириться с женой, признаться в поступке, за который стыдно, выложить написанную песню, да или просто снять носки во время секса, раз уж судьба умереть в этот прекрасный момент и быть заснятым на камеру", – поделился Цыпкин.

Согласно сюжету, монологи подслушивают два ангела. Им предстоит принять решение, кому из умерших дать возможность снова прожить последний день, чтобы что-то исправить.

"Герой не будет ничего помнить и просто увидит накануне сон с намеком, а услышит он свою интуицию или нет... кто знает. Шанс есть, – уточнил Цыпкин. – Правила игры таковы, что человек все равно, разумеется, умрет, это неизменно, никаких парадоксов времени, но, может, что-то исправит в последние часы жизни".

Ранее amic.ru писал, что к созданию спектакля Константин Хабенский привлек звездный состав постановщиков: режиссера, номинанта "Золотой маски" Данила Чащина, одного из самых известных художников отечественной сцены Николая Симонова и хореографа Николая Реутова.

Репетиции начнутся в конце марта 2021 года. Одну из ролей в первых трех спектаклях сыграет сам Хабенский.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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