После смерти троих детей в алтайском селе начали строить водопровод

В селе Нижнечуманка Баевского района начали строить водопровод. Раньше жители села пили грязную воду из колодца. В итоге ею отравились трое детей, утверждают сельчане.

Гистологическая экспертиза показала повышенное число нитратов и нитритов. Вероятно, опасные вещества попали сюда из-за старой советской сельскохозяйственной свалки.

После очередной детской смерти решили построить водопровод, пишут "Вести Алтай". Общая стоимость работ составляет 38 млн рублей. На данный момент готовы 2,5 километра водопровода, а в общей сложности проложить планируют 11 километров.

Срок сдачи объекта – конец следующего года.

Ранее amic.ru писал о том, что трое детей отравились пивом в Камне-на-Оби. Они попросили прохожего купить им напиток и получили алкогольное отравление. Один из подростков потерял сознание.