После смерти троих детей в алтайском селе начали строить водопровод

В селе Нижнечуманка Баевского района начали строить водопровод. Раньше жители села пили грязную воду из колодца. В итоге ею отравились трое детей, утверждают сельчане.
Гистологическая экспертиза показала повышенное число нитратов и нитритов. Вероятно, опасные вещества попали сюда из-за старой советской сельскохозяйственной свалки.
После очередной детской смерти решили построить водопровод, пишут "Вести Алтай". Общая стоимость работ составляет 38 млн рублей. На данный момент готовы 2,5 километра водопровода, а в общей сложности проложить планируют 11 километров.
Срок сдачи объекта – конец следующего года.
Ранее amic.ru писал о том, что трое детей отравились пивом в Камне-на-Оби. Они попросили прохожего купить им напиток и получили алкогольное отравление. Один из подростков потерял сознание.
Комментарии
Вождь и его друганы купаются в роскоши, забавляются скрипками в миллиарды долларов (!?). Страну вгоняют в средневековье...
Еще год строить будут, а сколько детей еще умрет за год?
подвозить воду будут в село за этот год, или там больше детей не осталось?
Проще всего винить советские свалки, только вот совка нет уже 30 лет.
Что значит "утверждают сельчане"?!!