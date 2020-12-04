Барнаульцев предупредили о ложных сообщениях о поверке счетчиков

В почтовых ящиках барнаульцев появились ложные платежные извещения Единой информационной службы ЖКХ. Эти объявления очень схожи с настоящими платежками, но не являются ими, пишет пресс-служба мэрии.

"Объявления этой "службы" очень схожи с платежными квитанциями – для большей убедительности на них напечатаны цифровые коды и отсылки к требованиям федерального законодательства. Но это лишь рекламный спам. Мы не рекомендуем жителям обращаться в подобные компании, а истечение срока поверки счетчика абонент может контролировать сам – эта информация указана в технической документации к прибору и в акте ввода в эксплуатацию. Для недавно поверенных счетчиков информация доступна в реестре ФГИС "Аршин", — рассказала коммерческий директор водоканала Татьяна Колганова.

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