Образовательный проект АлтГУ получил высокую оценку в Университете ШОС

Образовательные программы проекта АлтГУ "Тюрко-монгольский мир Большого Алтая" названы лучшими практиками Университета Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщила проректор РУДН по международной деятельности Лариса Ефремова на заседании Координационного совета УШОС.

Ректорат представил основные решения по развитию сетевого Университета ШОС, которые обсуждали на Первом заседании в июне 2020 года. Речь шла о расширении спектра направлений подготовки и состава вузов – участников сетевого университета.

"В числе лучших практик российских университетов – участников УШОС были отмечены сетевые программы Алтайского государственного университета. В том числе новые программы 2021 года, разработанные в рамках проекта "Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: единство и многообразие в истории и современности", – сообщают в пресс-службе АлтГУ.

Представители национального ректората также отметили активность АлтГУ как по совместной подготовке в рамках УШОС в целом, так и по отдельным направлениям "регионоведение", "экономика", "экология", "IT-технологии".

Кроме того, участники заседания обсудили вопросы эффективности государственной поддержки обучения студентов в рамках программ УШОС, развития новых направлений, обеспечения междисциплинарного характера совместных программ, информационной поддержки и продвижения сетевого университета.