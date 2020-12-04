В новом детском саду в Кемерове рухнул потолок

Потолок рухнул в одной из игровых комнат детского сада, который открыли неделю назад в Кемерове. Сообщается, что никто не пострадал. Сейчас специалисты обследуют все конструкции здания детского учреждения.

Как пишет ТАСС, по предварительным данным, инцидент произошел из-за скрытого дефекта конструкции потолочного перекрытия. В мэрии подчеркивают, что садик находится на гарантии, поэтому генподрядчик за свой счет оперативно устранит недочеты.

Детский сад "Замок детства" торжественно открыли 28 ноября. На строительство и оснащение дошкольного учреждения выделили более 360 млн рублей из бюджетов различного уровня.