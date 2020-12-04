Пятница, 4 Декабрь, 18:36

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,25
€ 90,26
-14°


2402949 +27403
Обь
55см +4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год-2021Коронавирус на АлтаеПолезный город
Новости

В новом детском саду в Кемерове рухнул потолок

, ИА "Амител"
Образовательное учреждение открыли шесть дней назад

Потолок рухнул в одной из игровых комнат детского сада, который открыли неделю назад в Кемерове. Сообщается, что никто не пострадал. Сейчас специалисты обследуют все конструкции здания детского учреждения.

Как пишет ТАСС, по предварительным данным, инцидент произошел из-за скрытого дефекта конструкции потолочного перекрытия. В мэрии подчеркивают, что садик находится на гарантии, поэтому генподрядчик за свой счет оперативно устранит недочеты. 

Детский сад "Замок детства" торжественно открыли 28 ноября. На строительство и оснащение дошкольного учреждения выделили более 360 млн рублей из бюджетов различного уровня.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

4.12.2020 15:57
- гость -

А вот были бы на потолке обои, как на стенах, то гарантийку отстоял бы

4.12.2020 16:06
- гость -

А во Террана значительно пополнились бы ряды лесорубов, но потолки бы больше не падали. Х.З. может так и нужно.

4.12.2020 16:07
- гость -

Какая-то штукатурка на полу. С дуба рухнули, штукатурить потолки в наше время?

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
Loading...
18:13
Самый молодой депутат АКЗС возглавил правовой комитет АКЗС 0
17:53
Автомобиль с людьми провалился под лед в Алтайском крае 0
17:41
Вооруженные люди пытались с боем прорваться с Украины в Россию 0
17:29
31 декабря сделали выходным днем еще в одном регионе России 0
17:16
Девять должников лишились автомобилей у Нового моста в Барнауле 5
17:04
Образовательный проект АлтГУ получил высокую оценку в Университете ШОС 0
16:55
Ледовый дворец в Санкт-Петербурге оштрафовали на 480 тысяч рублей после концерта Басты 0
16:41
"В этот день в строю стояли все". История солдата, который расписался на Рейхстаге 0
16:28
Алтайский предприниматель загрязнил природу на несколько миллионов рублей 1
16:15
Михаил Боярский предложил давать артистам отсрочку от армии 5
16:02
Опять потратимся. Глава Барнаула оценил "оперативность" внесения поправок в Генплан 5
15:51
В новом детском саду в Кемерове рухнул потолок 3
15:40
Мороз до -29. Какая погода будет на выходных в Алтайском крае и Барнауле 0
15:29
"Вместе мы – сила". Как Центр кластерного развития поддерживает предприятия Алтая 0
15:19
Россия едва не обновила суточный антирекорд смертности от коронавируса 0
15:03
Алтайские биатлонисты вернулись с медалями с престижного турнира из Новосибирска 0
14:54
Еще два пенсионера с ковидом умерли в Республике Алтай 0
14:42
Повседневные товары в России подорожали на 14% за год 9
14:30
Барнаульцев предупредили о ложных сообщениях о поверке счетчиков 4
14:16
После смерти троих детей в алтайском селе начали строить водопровод 4
14:04
Джо Байден высказался о будущей политике США в отношении России 10
13:53
Алтайские пограничники обнаружили тайник с крупной партией поддельных сигарет 8
13:43
"Слишком много". Глава Барнаула заявил о резком росте смертности в городе 24
13:32
Новогодний "чёс". Барнаульские Деды Морозы не боятся COVID и берут заказы на праздник 8
13:18
СМИ: уроженка Барнаула несколько месяцев готовилась к убийству Энди Картрайта 8
13:05
Более 350 миллионов рублей направили на строительство школы в алтайском селе 0
12:53
Свыше трети российских компаний ожидают убытков по итогам 2020 года 0
12:42
Сценарист рассказал о сюжете спектакля Константина Хабенского для Барнаула 2
12:29
Барнаульцам напомнили, какая температура должна быть в домах 0
12:17
В Горном Алтае насчитали рекордное число краснокнижных баранов 8
12:05
Власти города выделили 19 млн рублей на новый дом для Барнаульского планетария 13
11:55
Россиянам рассказали, когда восстановятся их доходы 28
11:44
Полицейские накрыли наркопритон в Новоалтайске 6
11:31
Зубры и голубые озера. Пять причин поехать на Алтай зимой 1
11:20
В Барнауле открыли запись на выдачу прав и регистрацию авто 7
11:06
14 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за минувшие сутки 25
10:53
Госинспекторы проверили законность рубки леса в Барнауле 25
10:41
Барнаульский экс-депутат предложил сделать бесплатным питание для школьников 5-8 классов 20
10:30
Следователи нашли еще одну предсмертную записку, которую оставил Тесак 25
10:18
На Алтае "Пятерочку" оштрафовали за продавцов без масок 1
10:06
Минюст предложил убрать из городов все СИЗО и колонии 10
09:54
Депутаты гордумы во втором чтении приняли бюджет Барнаула, "подросший" на 2 млрд 11
09:42
"Динамо-Алтай" вновь выиграло в Набережных Челнах 0
09:28
Режим "черного неба" сняли в Барнауле и Бийске 1
09:15
Температурные рекорды зафиксировали в Алтайском крае 1
09:03
Эффективность в цифрах. Как алтайские предприятия повышают производительность труда 4
08:51
Барнаульская пенсионерка шесть лет прожила в аварийном доме 1
08:39
"Гимаев Арену" открывают в Рубцовске 4 декабря 2
08:27
"Архитектурный диалог". Как ЖК на месте "Локомотива" может и украсить, и изуродовать город 70
08:15
Радость к нам приходит. Напиши письмо Деду Морозу и жди исполнения мечты 1
08:03
На Алтае нашли продавцов фальшивых справок об отсутствии COVID-19 12
07:49
Кому в России выплатят сразу две пенсии в декабре 2020 года? 3
07:33
Ольга Бузова сломала ребра при подготовке к шоу "Ледниковый период" 10
07:18
Новые трубы и честные цены. Как СГК обновит систему отопления в Бийске 11

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.