Михаил Боярский предложил давать артистам отсрочку от армии

Михаил Боярский предложил ввести запрет на призыв в армию для российских деятелей культуры. Об этом он рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Специалисты должны начинать работать чем раньше, тем лучше. Не мешать ни балетным, ни драматическим артистам, это [призыв в армию] мешает профессии", – считает артист.

Подтолкнула Боярского на это предложение новость из Южной Кореи, где k-pop "идолам" разрешили получать отсрочку от армии. Музыканты и другие деятели культуры смогут беспрепятственно заниматься своей карьерой до наступления тридцатилетнего возраста.

Ранее amic.ru писал о том, что отечественный поп-исполнитель, заслуженный артист России Валерий Меладзе вновь озвучил призыв к властям разрешить артистам давать концерты и выступать на корпоративах. До этого Меладзе предлагал артистам бойкотировать новогодние огоньки.