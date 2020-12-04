Михаил Боярский предложил давать артистам отсрочку от армии

Михаил Боярский предложил ввести запрет на призыв в армию для российских деятелей культуры. Об этом он рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва".
"Специалисты должны начинать работать чем раньше, тем лучше. Не мешать ни балетным, ни драматическим артистам, это [призыв в армию] мешает профессии", – считает артист.
Подтолкнула Боярского на это предложение новость из Южной Кореи, где k-pop "идолам" разрешили получать отсрочку от армии. Музыканты и другие деятели культуры смогут беспрепятственно заниматься своей карьерой до наступления тридцатилетнего возраста.
Ранее amic.ru писал о том, что отечественный поп-исполнитель, заслуженный артист России Валерий Меладзе вновь озвучил призыв к властям разрешить артистам давать концерты и выступать на корпоративах. До этого Меладзе предлагал артистам бойкотировать новогодние огоньки.
Комментарии
Да у нас артисты вообще самые нужные люди в стране!
В армию идти-=себя не уважать. Служба в армии не оплачивается и в стаж рабочий (как при СССР) не входит, а поэтому значит "родина" не ценит этот труд.
В мушкетеры надо идти . Моя шпага всегда со мной в штанах.
Верно, зачем там ещё эта гомосятина
Может им еще и денег дать вместо армии?