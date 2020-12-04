31 декабря сделали выходным днем еще в одном регионе России

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение об объявлении 31 декабря 2020 года выходным днем. Об этом сообщают "Вести Татарстан".

"В распорядительном порядке речь идет о лицах, замещающих государственные должности РТ, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется президентом Республики Татарстан, а также лиц, замещающих в исполнительных органах государственной власти РТ должности государственной гражданской службы РТ и иные должности", – уточнили в пресс-службе главы региона.

Рабочий день перенесен на 26 декабря. Всем организациям, муниципальным и государственным органам в Татарстане рекомендовано придерживаться именно такого графика.

Ранее amic.ru писал, что первым регионом России, который объявил 31 декабря выходным днем, стала Белгородская область.

Вместе с тем законопроект о выходном дне 31 декабря не получил поддержки большинства народных избранников и был отклонен на пленарном заседании Госдумы.

Предложение выдвинула партия ЛДПР. Либерал-демократы сочли, что перенос выходного дня на 31 декабря, если дата не приходится на субботу или воскресенье, не нарушает Трудового кодекса, так как количество рабочих дней остается тем же.