Ледовый дворец в Санкт-Петербурге оштрафовали на 480 тысяч рублей после концерта Басты

Невский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал администрацию Ледового дворца на 480 тысяч рублей после концерта Басты. Мероприятие прошло во время пандемии с нарушением санитарных норм.

В пресс-службе городских судов отметили, что администрацию дворца признали виновной в нарушении части 2 статьи 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенное в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания").

Руководство Ледового дворца на суде вину признало частично, пишет ТАСС. Представители арены отметили, что люди действительно встали со своих мест во время последней песни, чтобы поприветствовать артиста, но большинство из них масок не снимали.

Ранее amic.ru писал о том, что Алтайский краевой суд оставил в силе штраф в размере 10 тысяч рублей барнаульской активистке Марии Пономаренко за маску с надписью "Путина в отставку".