Алтайская школьница самостоятельно украсила холл своей школы

Одиннадцатиклассница Настя Попкова увлекается живописью и классный руководитель предложил ей поучаствовать в конкурсе "Молодежный бюджет". Она разработала проект по изменению холла и стала победителем.

"Это очень увлекательно. Мы начали разрабатывать идею для холла первого этажа. Я использовала цвета, которые будут положительно воздействовать на психику", - рассказала ученица Баевской СОШ.

Теперь первый этаж здания украшает специальное напольное покрытие, уютный уголок с креслами и журнальным столиком, а стены покрашены в мягкие цвета. Одну из стен украшает триптих, который девушка нарисовала вместе с подругами.

Вместе с холлом обновили и коридор на первом этаже, пишут "Вести. Алтай".