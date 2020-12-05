Жена и сын Михаила Круга сменили фамилию

Жена одного из известнейших российских шансонье Михаила Круга Ирина и его старший сын от второго брака Александр сменили фамилию. Об этом они рассказали журналисту издания "Дни.ру".

Дело в том, что по паспорту фамилия музыканта Воробьев, а Круг – это сценический псевдоним. Супруга и сын решили, что им будет лучше, если сценический псевдоним отца станет их фамилией.

"Сын сменил вслед за мной – я сказала, что так надо", — рассказала Ирина Круг.

По словам 18-летнего Александра, достаточно распространенная фамилия Воробьев нередко позволяла ему общаться с людьми без лишних вопросов по поводу родства с знаменитым артистом.

Он уже готовится продолжить традиции известных родителей. Молодой человек поступил в театральный институт имени Щукина, где учится на актера. Параллельно он развивает свои вокальные способности. В частности, они уже записали дуэт с матерью.

Напомним, 30 июня 2002 года в дом Михаила Круга в поселке Мамулино проникли грабители, один из которых и убил певца. Однако тогда раскрыть убийство не удалось из-за отсутствия "непосредственных свидетелей и недостаточности полученных улик".

Лишь в 2019 году Следственный комитет сообщил, что ему удалось установить все детали убийства певца. По данным СК, Круга застрелил член банды "Тверские волки" Дмитрий Веселов, когда певец "внезапно возник" на пути у бандита в ходе ограбления.