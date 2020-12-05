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В ООН спрогнозировали "тяжелейшую" проблему 2021 года

, ИА "Амител"
Из-за пандемии количество смертельно голодающих людей выросло вдвое
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что в 2021 году страны рискуют столкнуться с самым тяжелым за последние 75 лет гуманитарным кризисом.

Как рассказал Бизли на спецзаседании Генассамблеи ООН, посвященном борьбе с COVID-19, следующий год "будет буквально катастрофическим, исходя из того, что мы видим на данном этапе".

Как пишет РИА Новости, директор программы отметил, что из-за вооруженных конфликтов за последние четыре года количество людей, которые находятся на грани голодной смерти, выросло с 80 до 135 миллионов. Из-за пандемии коронавируса показатель вырос вдвое – до 270 млн рублей.

При этом в 2021 году у организации может не хватить средств для обеспечения продовольствия – потребности увеличились вдвое, а в мире происходит экономический спад.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

5.12.2020 10:39
- гость -

Картоха, свекла, тыква, сушенные ягоды и фрукты не дадут голодать.

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