Татьяна Голикова объяснила разницу в данных оперштаба и Росстата по смертности от COVID-19

Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила расхождения в данных по смертности от COVID-19 от оперштаба и Росстата. По словам чиновницы, в ежедневные сводки штаба включают только те случаи, где не требуется дополнительное подтверждение патологоанатомического вскрытия, а Росстат учитывает все смертельные исходы.

Как пишет "Интерфакс", в некоторых случаях после вскрытия врачи уточняют COVID-19 как основную причину смерти, из-за чего оперативные данные отклоняются как в меньшую, так и в большую сторону.

Голикова подчеркнула, что "данные оперштаба и данные Росстата являются достоверными", а российским властям нет смысла скрывать настоящую смертность от коронавируса в стране.