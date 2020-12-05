Михаил Мишустин утвердил порядок уведомления россиян о льготах

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил порядок уведомления жителей России о социальных выплатах, персональных пособиях и льготах.

Как сообщает пресс-служба кабмина, информация появится в личном кабинете на портале "Госуслуги". Кроме способов получения будет указан список необходимых документов. Для получения оповещений пользователю достаточно дать согласие на эту услугу.

Кроме того, при рождении ребенка родителей оповестят о праве на пособие и ежемесячные выплаты, а персональные уведомления также будут получать пенсионеры, инвалиды, безработные и другие попадающие под льготы люди.

Также с 1 июля 2021 года на портале "Госуслуги" начнет круглосуточно работать единая телефонная линия и чат-бот.