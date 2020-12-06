Эксперт рассказал о слежке смартфонов iPhone за пользователями

Директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов заявил, что устройства iPhone используют встроенные датчики, которые анализируют поведение их владельцев.

Как объяснил специалист в беседе с агентством "Прайм", современные смартфоны могут определять, что делает пользователь, где он находится и чем интересуется. На основе этих данных устройство подбирает персональную рекламу.

При этом чем современнее устройство, тем больше информации оно собирает. "Порой телефон знает о вас больше, чем друзья и члены семьи", – предупреждает Мясоедов.

Кроме того, некоторые устройства собирают не только звуковую или визуальную информацию. Например, "умные" часы уже способны собираться биометрические данные и определять психологическое состояние пользователя.