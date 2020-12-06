Актриса Настасья Самбурская ответила в комментариях Ольге Бузовой и вызвала ее "на стрелку" во время съемок "Дома-2".

Напомним, что ранее Бузова обратила внимание на пост актрисы, в которой та назвала проект "Дом-2" "днищем". Телеведущей это не понравилось, и она опубликовала целый список выходцев из проекта, которые, по ее мнению, являются достойными людьми – среди них, к примеру, Ксения Бородина.

Как пишет "МК", Самбурская не осталась в долгу и явилась на страницу Бузовой в Instagram, чтобы разобраться с ней.

"При встрече ты, поджав хвост, отворачивалась, и делала вид, что меня нет", – ответила Самбурская.

Кроме того, Самбурская заявила, что готова встретиться на съемках 9 декабря, чтобы лично назвать ее "бездарной бездарностью".